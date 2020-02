Virus, Di Maio: «Pronto il volo per i 35 italiani su nave da crociera». Cina, oltre 1600 morti. Prima vittima in Ue

«Dopo aver riportato Niccolò dalla sua famiglia, ci siamo messi subito al lavoro per i 35 italiani bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess, in Giappone. Oggi posso dirvi che partirà un volo anche per loro, lo abbiamo deciso ieri insieme al commissario straordinario, Angelo Borrelli, e al Ministro della Salute, Roberto Speranza. Questa è l'Italia che non lascia mai soli i suoi connazionali. Siamo italiani, nessuno deve restare indietro, lo Stato c'è e non mancherà». «Grazie - prosegue il ministro nel suo post - a chi sta dando il massimo in queste ore, in patria e all'estero, per fornire il massimo supporto a chi ne ha bisogno».

Coronavirus, Stefano Vella: «Epidemia in Africa? Il caldo può essere un nostro alleato»



Coronavirus, guai anche per Hamsik: Marek e Benitez in quarantena

Sale a oltre 1.600 morti in Cina il bilancio delle vittime legate al coronavirus. Primo morto anche in Europa, una turista cinese di 80 anni deceduta in Francia. Altri 70 casi di positività sulla nave da crociera ferma in quarantena in Giappone. Ieri intanto è rientrato in Italia il 17enne Niccolò, rimasto bloccato a Wuhan a causa della febbre: il test effettuato presso lo Spallanzani è risultato negativo.



Ultimo aggiornamento: 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA