Coronavirus, fuga dalla zona rossa: quarantena per chi torna al Sud, Flixbus da Milano bloccato a Salerno

Esodo dal nord blindato per il coronavirus dopo il nuovo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che di fatto limita la mobilità in Lombardia e 14 province del Nord Italia. I governatori delle Regioni del Sud Italia tra cui Puglia, Campania e Sicilia, ma anche Abruzzo e Basilicata hanno imposto la quarantena per chi torna dalle "zone rosse". Il sindaco di Salerno ha fatto attivare un servizio di presidio all'arrivo di bus e treni. «Tutti i passeggeri sono sottoposti ad identificazione, controlli sanitari e quarantena obbligatoria», comunica Enzo Napoli precisando che la disposizione è stata presa d'intesa con «Regione Campania, Prefettura, Questura, Asl e Protezione civile».

Un Flixbus proveniente da Milano è stato fatto fermare nell'area di parcheggio di piazza della Concordia a Salerno dove sono stati fatti controlli sanitari ai passeggeri con la misurazione della temperatura. Nessuno, a quanto si apprende, ha superato i 37,5 gradi. Il Flixbus è poi ripartito per Matera. Nell'area c'erano tre ambulanze oltre alla Polizia di Stato e alla Polizia locale.

Intanto il treno Intercity notte che doveva arrivare a Napoli alle 9.38 è rimasto fermo per circa un'ora a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, prima di ripartire per la Stazione centrale del capoluogo campano dove parenti e amici aspettano l'arrivo dei viaggiatori. Secondo quanto riferito ai passeggeri del convoglio si sarebbe trattato «di una fermata tecnica per un controllo tecnico al treno».



Sono tanti i dubbi dei lombardi, la cui Regione di fatto è stata blindata dal governo. «Sono andata a Verona ad assistere i miei genitori anziani... torno a Varese nelle prossime ore. Posso far rientro a casa tranquillamente?». «Ma non ho capito se possiamo andare al lavoro che si trova all'interno della zona rossa». «Ma camion e merci viaggiano?». E con le loro domande affollano i social, rivolgendosi spesso direttamente ai sindaci. «Se continueremo ad essere obbligati a prendere i mezzi, ad andare al lavoro, se faremo pausa pranzo al bar.. non finirà mai questo incubo!» c'è chi si lamenta. «Per amor del cielo - qualcuno si rivolge al sindaco di Milano Giuseppe Sala - fermi quegli irresponsabili dei suoi cittadini che in queste ore si stanno riversando in massa al Sud prima che sia troppo tardi». E se c'è chi gli rinfaccia che il suo invito «a non fermare Milano era da completo irresponsabile», c'è anche chi lo ringrazia per l'impegno.

