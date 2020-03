ROMA «Vi troveremo e rischierete l'arresto». Le Regioni del Centro-sud minacciano di mandare le forze dell'ordine a cercare coloro che si sono spostati dalle zone rosse del nord e non hanno avvertito le autorità sanitarie. Nel Lazio vogliono chiedere la lista dei passeggeri a ferrovie e aeroporti e degli automobilisti alle autostrade, in Campania hanno bloccato i treni per i controlli, in Puglia il governatore Emiliano ha minacciato «conseguenze penali» per chi torna dal Nord senza avvertire e in 2.000 si...

Ultimo aggiornamento: 09:50

