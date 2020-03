«Non va bene. Non va affatto bene». Così Giovanni Rezza direttore del dipartimento di malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), subito dopo gli ultimi dati. Speravamo di aver raggiunto una fase stazionaria, invece...«È evidente che siamo ancora in fase di crescita. Questi numeri ci dicono che si sono molto probabilmente accesi altri focolai. Sappiamo che la situazione in Lombardia è davvero catastrofica. In particolare, a Bergamo e Brescia. Focolai importanti anche...

Ultimo aggiornamento: 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA