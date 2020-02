ROMA Oscillano tra i 10mila e i 15mila, secondo la Farnesina, i cinesi rimasti bloccati in Italia dopo lo stop al traffico aereo con la Cina voluto dal governo Conte a causa dell'emergenza sanitaria del coronavirus. Si tratta di turisti ora impossibilitati a rientrare in patria. Soltanto ieri all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino sono riusciti a partire per Pechino e Shanghai 470 passeggeri. A Roma è scattato il piano per ospitarli, anche se la maggior parte si sta organizzando in modo autonomo.Coronavirus, via al...

Ultimo aggiornamento: 15:52

