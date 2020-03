Coronavirus, il ministro dell'Interno Lamorgese: «Troppo presto per riaprire il 3 aprile»

«Se andiamo a vedere i dati di ieri, mi viene da pensare che la data del 3 aprile sia troppo ravvicinata per dire che verrà riaperto tutto: la situazione generale mi preoccupa molto». Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a “L'intervista” di Maria Latellà su Sky Tg 24. «La situazione - ha aggiunto - è seguita a vista e quindi le decisioni verranno prese man mano che la situazione sarà più tranquilla come numeri di decessi e contagi». «Questo è il momento in cui l'Europa deve dare un segnale di unità e solidarietà, perché il coronavirus ha colpito tutta l'Europa e non solo. Questo è il momento di prendere delle decisioni anche da un punto di vista economico e finanziario - ha aggiunto - di far sentire l'unità di un'Europa che tante volte, anche su altri versanti, non è stata del tutto solidale. Oggi abbiamo un'opportunità da non perdere, che è quella di essere tutti uniti per un solo fine».

La solidarietà verso chi è in difficoltà «è una strada obbligata per lo Stato». Ma lo stesso Stato «ha come primo dovere quello di contrastare e perseguire qualsiasi comportamento illegale e che possa avere ricadute sulla sicurezza pubblica». Ad una domanda sulla possibilità di mettere presidi davanti a banche e supermercati. «Agiremo con fermezza - ha aggiunto - ma anche comprendendo il momento di difficoltà». E ancora: «Sono seriamente preoccupata della situazione generale che si sta man mano delineando, come Governo è stato fatto tanto perché abbiamo messo a disposizione 11 miliardi per la cassa integrazione e spero che queste risorse arrivino quanto prima perché sono un segnale importante». Infine sottolinea come «in questo periodo i reati sono diminuiti di circa il 64%».



