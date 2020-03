Coronavirus, diretta: in Italia 366 vittime, seconda per morti dopo la Cina. Usa, cancellato torneo di Indian Wells

L'Italia è seconda per numero di morti per coronavirus, subito dopo la Cina, il Paese che per primo ha dovuto affrontare l'epidemia. Con 133 morti in un giorno solo l'Italia fa segnare un bilancio di 366 vittime per Covid-19 ma anche nuove polemiche politiche: la chiusura della Lombardia e di 14 province del nord decisa nottetempo dal governo, ma soprattutto la modalità con cui è stata comunicata, ha scatenato lo scontro tra i governatori del centrodestra e il premier Giuseppe Conte. Sono invece 6.387 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.326 persone rispetto a ieri.

Coronavirus, Galli: «Impossibile prevedere il picco. Aprire Codogno è una follia»

Coronavirus, ecco le cene-spettacolo nei ristoranti: così le regole vengono ignorate

In tarda serata è arrivata anche la direttiva ai prefetti diramata dal Viminale che prevede controlli nelle stazioni, negli aeroporti e lungo le strade della Lombardia e delle 14 province interessate dal decreto. L'interesse di tutti è che l'intera Italia reagisca insieme alla lotta contro il virus, che rischia di avere anche ricadute sociali, come annunciano le rivolte nelle carceri, come quella di Modena, che ha provocato pure la morte di un detenuto.

Cancellato Indian Wells. Il torneo di tennis di Indian Wells in programma da oggi in California è stato cancellato a causa dell'epidemia del nuovo coronavirus, hanno annunciato ieri sera gli organizzatori. La decisione è stata presa dopo che «il dipartimento di sanità pubblica della contea di Riverside ha dichiarato un'emergenza di salute pubblica per la Coachella Valley dopo un caso confermato di coronavirus Covid-19 a livello locale», ha detto il management del torneo in un comunicato.

In Cina numero di morti ai minimi. La Cina ha registrato ieri 22 nuovi decessi da coronavirus, livello più basso mai registrato dall'inizio della raccolta dei dati sull'epidemia avviata a gennaio. Negli ultimi aggiornamenti, la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha riferito che i contagi aggiuntivi si sono attestati a 40, tutti nell'Hubei, la provincia epicentro della crisi, mentre nessuno, per il secondo giorno di fila, nel resto del Paese. I contagi sono saliti e 80.735, i morti a 3.119 e i guariti saliti al 72%, pari a 58.600 (+1.535 solo ieri). Infine, altri 4 casi di infezioni importate, per totali 67.

Primi due casi di coronavirus anche in Albania. Lo ha reso noto il ministero albanese della Sanità. Si tratta di padre e figlio rientrati da un viaggio a Firenze, i quali sono risultati «positivi al Covid-19». Il loro stato di salute sembra essere «stabile e senza complicazioni», ha riferito il ministero in un comunIcato diffuso dopo mezzanotte.



Ultimo aggiornamento: 08:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA