Coronavirus Italia, mappa contagio: in quattro regioni i tre quarti dei casi

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia, alle ore 18 del 23 marzo 2020. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 63.927, dei quali 7.432 sono guariti e 6.077 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 50.418.

Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 3.780 persone; i guariti sono cresciuti di 408 unità; i deceduti di 601. Sono 3.204 i malati ricoverati in terapia intensiva, 195 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.183 sono in Lombardia. Dei 50.418 malati complessivi, 20.692 sono poi ricoverati con sintomi e 26.522 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dal capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli.

