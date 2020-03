​​Coronavirus Italia, mappa contagio: 3.063 casi in più in quattro regioni. Il 50,7% in isolamento domiciliare

La Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di coronavirus in Italia. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 47.021, dei quali 5.129 sono guariti e 4.032 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 37.860. Rispetto a ieri, i contagi sono aumentati di 4.670 persone; i guariti sono cresciuti di 689 unità; i deceduti di 627. Sono 2.655 i malati in terapia intensiva, 157 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 19.185 su 37.860: il 50,7% del totale. In 24 ore i contagiati sono aumentati di 3.063 persone soltanto in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte.

I dati regione per regione. I casi attualmente positivi sono 15.420 in Lombardia (1.050 in terapia intensiva, 4.295 i guariti), 5.089 in Emilia-Romagna (267 in terapia intensiva, 239 i guariti), 3.677 in Veneto (236 in terapia intensiva, 223 i guariti), 3.244 in Piemonte (280 in terapia intensiva, 8 i guariti), 1.844 nelle Marche (138 in terapia intensiva, 0 i guariti), 1.713 in Toscana (189 in terapia intensiva, 33 i guariti), 1.001 in Liguria (121 in terapia intensiva, 101 i guariti), 912 nel Lazio (47 in terapia intensiva, 53 i guariti), 702 in Campania (41 in terapia intensiva, 30 i guariti), 555 in Friuli Venezia Giulia (32 in terapia intensiva, 63 i guariti), 379 in Sicilia (42 in terapia intensiva, 25 i guariti), 600 nella provincia di Trento (34 in terapia intensiva, 29 i guariti), 530 nella provincia di Bolzano (24 in terapia intensiva, 1 i guariti), 551 in Puglia (31 in terapia intensiva, 4 i guariti), 422 in Abruzzo (48 in terapia intensiva, 10 i guariti), 384 in Umbria (24 in terapia intensiva, 4 i guariti), 39 in Molise (6 in terapia intensiva, 6 i guariti), 288 in Sardegna (15 in terapia intensiva, 3 i guariti), 257 in Valle d'Aosta (9 in terapia intensiva, 0 i guariti), 201 in Calabria (16 in terapia intensiva, 2 i guariti) e 52 in Basilicata (5 in terapia intensiva, 0 i guariti).





18:58

