Coronavirus in Italia, Conte parla alle 15: oggi il nuovo decreto per prolungare il lockdown

Giuseppe Conte parlerà probabilmente alle 15, spiegando il prolungamento del lockdown per l'Italia, probabilmente fino al 3 maggio. Al momento il premier è riunito con i capidelegazione delle forze di maggioranza. Si sta facendo il punto sul nuovo Dpcm, per ultimare il testo che oggi stesso il presidente del Consiglio dovrebbe firmare. Tra i motivi del protrarsi delle restrizioni, la paura di una ripresa del virus come successo a Hong Kong.

Nella giornata di ieri anche la sindaca di Roma Virginia Raggi ha partecipato alla cabina di regia con il premier. «Abbiamo messo in campo idee, si parlerà comunque di riaperture graduali. Tutti abbiamo fatto uno sforzo enorme. Dobbiamo evitare di ricadere di nuovo nella fase del contagio. Nessuno pensi che dal 4 maggio si tornerà a fare la vita di prima. La prudenza deve essere il nostro faro», ha spiegato la sindaca a Radiosei.



Ultimo aggiornamento: 14:21

