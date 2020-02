Coronavirus, la diretta: più di 100 contagi in Italia, 2 morti. Nel mondo 2.461 vittime

Coronavirus in Italia, sono circa 114 i contagiati: 90 in Lombardia, 17 in Veneto, 3 in Piemonte, 2 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio (la coppia di turisti cinesi allo Spallanzani). Due, invece, le vittime, una in Veneto e un'altra in Lombardia. Continuano i test per le persone che hanno avuto contatti con i contagiati. Ieri negativi i controlli su una ragazza ricoverata a Vasto e su un caso sospetto in Umbria. Il presunto "paziente zero" ribadisce di non aver mai avuto il virus.

NEL MONDO

Il bilancio mondiale del coronavirus sale a 2.461 vittime, secondo la mappa online della statunitense Johns Hopkins University. Stando ai dati pubblicati, i casi confermati di contagio sono 78.766, tra cui i 76 italiani. Sono, invece, 23.133 le persone guarite ad oggi.

Ore 11.25 - C'è un terzo caso di contagio da coronavirus nel Pavese. Lo rende noto su Facebook Elia Grossi, sindaco di Santa Cristina e Bissone, poco meno di 2mila abitanti. «Il paziente è ricoverato da ieri nel reparto infettivi del San Matteo di Pavia e le sue condizioni cliniche sono buone - scrive -. La notizia positiva è che la figlia, che vive a suo stretto contatto, è invece risultata negativa». Nel Pavese è già stata dichiarata positiva al virus una coppia di medici di Pieve Porto Morone, ricoverati al San Matteo.

Ore 11.15 - Due nuovi casi di contagio di coronavirus a Torino. Si tratta dei genitori di una bimba visitata ieri al Regina Margherita. I due che risiedono nel torinese e che non manifestano sintomi ma sono stati sottoposti a test a seguito di un colloquio con i sanitari, non sono stati ricoverati, ma resteranno in isolamento nella loro abitazione. A quanto apprende l'Adnkronos avrebbero avuto contatti con una famiglia di Codogno, comune del basso lodigiano indicato come uno dei comuni focolai del virus. Non ci sarebbero, quindi, collegamenti con il manager di una multinazionale lombarda, residente a Torino e ricoverato in ospedale. Le condizioni di quest'ultimo, si apprende dai sanitari, non destano particolari preoccupazioni.

Ore 10.12 - «Siamo a 89 contagiati in Lombardia». Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Sky Tg24. Su base nazionale «purtroppo» si «superano sicuramente i cento», aggiunge. Il numero di persone che dovrà stare in isolamento per scongiurare che abbiano il coronavirus «sarà molto rilevante» dice Fontana a SkyTg24, aggiungendo che si cercano altre strutture oltre all'ospedale militare di Baggio a Milano e gli alloggi dell'aeronautica a Piacenza. Si sta valutando «un ospedale dismesso e strutture alberghiere che siano disponibili»

Ore 9.37 - È risultato positivo al coronavirus un diciassettenne residente in un paese della Valtellina, che studia però all'istituto agrario di Codogno. Venerdì, dopo esser tornato nel paese della provincia di Sondrio, ha iniziato ad avere la febbre e gli è stato fatto il tampone all'ospedale di Sondrio.

Ore 8.33 - Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale, sulla sua pagina Facebook ha scritto: «È stato un CdM difficile, le cui decisioni sono state assunte col supporto della comunità scientifica. Abbiamo previsto misure che consentono di tutelare la salute dei cittadini, di contenere l'epidemia, isolando i focolai, e di mitigarne gli effetti, minimizzando le situazioni a maggiore rischio di contagio».

Ore 7.40 - «Siamo in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Prefettura di Lodi che pubblicheremo appena possibile»: lo si legge sul sito del Comune di Codogno, uno dei principali centri del lodigiano per cui nella riunione del Consiglio dei Ministri di ieri notte è stato disposto il divieto di ingresso e uscita a causa dell'emergenza coronavirus.



Sono 648 i nuovi casi di coronavirus in Cina portando il numero totale di infezioni a livello nazionale a 76.936. Sono 97 i nuovi decessi, arrivando così a 2.442. Lo affermano le utorità sanitarie cinesi. In Cina quasi tutti i nuovi casi e morti sono stati segnalati nella provincia centrale di Hubei le cui autorità locali hanno affermato che il periodo di incubazione per il coronavirus potrebbe durare fino a 27 giorni, secondo i media statali. Ore 7.16 - Altre due persone sono morte in Corea del Sud dove si sono registrati altri 123 casi di coronavirus arrivando così a un totale di 556 contagi e quattro vittime. Lo hanno riferito le autorità di Seoul secondo le quali sono stati segnalati casi anche nella capitale Seoul, nella provincia sud-occidentale centrale di Chungcheong e sull'isola di Jeju. LEGGI ANCHE Coronavirus, irritazione Oms: «Non avete capito dov’è il focolaio»

