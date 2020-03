Cinico e baro il destino di Giuseppe Conte. Ancora sabato all'ora di pranzo, il premier non aveva alcuna intenzione di varare il nuovo Dpcm per bloccare le attività produttive non essenziali fino al 3 aprile. «Aspettiamo, cerchiamo di capire come evolve la curva dei contagi, prima di compromettere ulteriormente la tenuta socio-economica del Paese», predicava a ministri e collaboratori. Poi però, messo all'angolo dell'ordinanza del governatore lombardo Attilio Fontana, dal rischio di nuovi picchetti e proteste spontanee dei lavoratori...

