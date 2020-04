Coronavirus, il bollettino: in Italia 162.488 casi e 37.130 guariti. Il contagio rallenta ma tornano a salire i morti

Tornano a salire oltre quota 600 le vittime del coronavirus: oggi sono 602 più di ieri con la quota totale che arriva a 21.067 morti dall'inizio dell'epidemia. Lo ha comunicato il commissario della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso del bollettino odierno. I contagi totali arrivano invece a quota 162.488: gli attualmente positivi sono 104.291, ieri erano 103.616, 675 in meno.

Calano ancora i ricoveri in terapia intensiva: sono 3.186 i pazienti nei reparti, 74 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.122 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri. Dei 104.291 malati complessivi, 28.011 sono ricoverati con sintomi, 12 in meno rispetto a ieri, e 73.094 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

«Il 70% dei positivi è in isolamento domiciliare», ha spiegato Borrelli, che è tornato a ribadire la necessità di quarantena per i migranti in arrivo. I migranti che arriveranno nei prossimi giorni in Italia dovranno fare la «quarantena o a bordo di una nave o in strutture a terra», ha spiegato. In merito al caso della Alan Kurdi ha sottolineato che «si sta ancora valutando la situazione» e al momento non è ancora stata individuata una soluzione dal capo del dipartimento delle Libertà civili e immigrazione del Viminale, il prefetto Di Bari, nominato soggetto attuatore.

Per quanto riguarda le vacanze estive, «Credo nessuno sappia rispondere in questo momento», ha detto Borrelli.

