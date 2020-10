Coronavirus in Italia, 127 morti e 15.199 casi in più. Oltre 155mila positivi, quasi mille in terapia intensiva

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi mercoledì 21 ottobre del Ministero della Salute. Ancora altissimi i numeri sui nuovi positivi, che oggi ammontano a 15.199, con 177.848 tamponi (ieri erano stati 10.874 con 144.737 tamponi): 127 invece i decessi (ieri erano stati 89). Con 2.369 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 155.442 (12.703 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 8.736 unità). È record per i tamponi fatti nelle ultime 24 ore: sono stati oltre 177 mila con una incidenza rispetto ai nuovi casi pari all'8,5%.

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 36.832, mentre il numero totale dei casi è di 257.374. Dei 127 morti di oggi 20 vengono dalla Lombardia, 16 dal Lazio, 14 dal Veneto, 13 dalla Toscana e 11 dalla Campania e dalla Sicilia. Boom di casi in Lombardia, che conta oltre quattromila positivi in più (4.125): altre tre regioni oltre i mille casi, cioè Campania (1.760), Veneto (1.422) e Lazio (1.219). Solo Basilicata e Molise sotto i cento casi, nessuna regione a contagio zero.

IL BOLLETTINO DI OGGI (clicca per scaricare il pdf)

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 257.374 (15.199 in più rispetto a ieri), di cui 36.832 morti e 257.374 dimessi e guariti, 2.369 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 155.442, ieri era di 142.739, un aumento di 12.703 unità.



Sono 926 i malati in terapia intensiva (ieri erano 870) di cui 134 in Lombardia (+11), 129 nel Lazio (+6), 86 in Emilia Romagna (+8) e 85 in Campania (-6). I ricoverati con sintomi sono 9.057, 603 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 145.459 (12.044 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 13.962.029, di cui 177.848 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 144.737). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 8.459.736. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

