Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 25 febbraio. 308 morti e impennata di contagi: quasi 20mila casi in più

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 25 febbraio del Ministero della Salute vede un'impennata di contagi: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 19.886 su 353.704 tamponi (ieri erano stati 16.424 su 340.247 tamponi). È il dato più alto dallo scorso 9 gennaio quando i casi furono 19.978. 308 i morti di oggi (ieri erano stati 318). Con 12.853 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 396.143, 6.710 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 1.485 unità.

Il tasso di positività è oggi del 5,6% (ieri era stato del 4,8%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 96.974. Dei 308 morti di oggi 44 vengono dalla Lombardia, 33 dall’Emilia Romagna, 29 dalla Campania, 28 dal Veneto e 27 dalla Puglia. La Regione più colpita è anche oggi la Lombardia che supera i 4mila casi (4.243), seguita da Campania (2.385) ed Emilia Romagna (2.090) oltre i duemila. Altre cinque Regioni oltre i mille casi: si tratta di Piemonte (1.454), Toscana (1.374), Veneto (1.304), Lazio (1.256) e Puglia (1.154).

Covid Italia, il riepilogo della settimana

Ecco i dati di questa settimana (lunedì-giovedì) e il confronto con quelli di sette giorni fa. Tra lunedì e oggi i nuovi positivi sono 59.254 (giovedì scorso erano 43.573, due settimane fa 46.702), mentre i morti sono 1.256 (1.310 giovedì scorso, 1.456 due settimane fa). Quanto ai tamponi, tra lunedì e oggi il totale è di 1.168.653, a fronte dei 1.036.166 di una settimana fa e dei 1.022.060 test di due settimane fa.

Covid in Italia, il bollettino del 25 febbraio

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.868.435, di cui 96.974 morti e 2.375.318 dimessi e guariti, 12.853 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 396.143, ieri erano 389.433, un aumento di 6.710 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 353.704 (ieri erano stati 340.247). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 39.227.412, mentre il totale delle persone testate è di 19.295.727.

Del totale dei positivi sono 375.718 quelli in isolamento domiciliare (+6.659), 18.257 ricoverati in altri reparti (+40) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.168 (+11) di cui 407 in Lombardia (+1), 227 nel Lazio (dato invariato), 165 in Puglia (+3), 162 in Piemonte (+10), 159 in Toscana (-4) e 131 in Sicilia (+1) e Campania (+1). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 178 (stesso dato di ieri): il dato peggiore è della Lombardia (30), seguita da Emilia Romagna (21), Puglia (18), Piemonte (16) e Veneto (15).

