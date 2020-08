Coronavirus Italia, il bollettino: 574 nuovi casi, boom Veneto, nuovo aumento in Lombardia

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 14 agosto 2020. Sono 547 i nuovi casi, dato in creascita rispetto a ieri quando ne sono stati registrati 523. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577 Boom in Veneto, dove si registrano 127 casi nelle ultime 24 ore. Cresce anche la Lombardia con 97 positivi in più. I morti in totale sono 3. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid. In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri. Solo in Valle d'Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi. Questi i dati del ministero della Salute.

I dati delle Regioni



Veneto

Si alza l numero dei contagiati in Veneto: nelle ultime 24 ore i positivi sono 127 in più, portando il dato totale dei casi registrati a oggi a 21.012. I pazienti attualmente positivi sono 1.470 mentre i casi in isolamento domiciliare sono 5.963.

Lombardia

#LNews aumentano guariti e dimessi (+258), a Cremona, Lodi e Sondrio 1 solo contagio.

Lazio

Con 7.464 tamponi effettuati, sono stati 97 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, di questi 15 debolmente positivi e 2 a seguito di test sierologico. Sono 12 (uno più di ieri) i ricoverati in terapia intensiva e 153 quelli negli altri reparti (17 meno di ieri). Un decesso porta a 16.836 il totale complessivo. Per quanto riguarda le province, 30 casi si sono verificati a Milano (di cui 17 in città), 12 a Brescia, 8 a Lecco e Pavia e 7 a Bergamo.«Oggi registriamo 45 casi e un decesso. Di questi 22 casi sono di importazione o di riguardano giovani di rientro dalle vacanze: sei i casi di rientro da Malta, cinque da Romania, due da Corfù e uno da Grecia, due casi da Ibiza, due da Croazia, uno da Ucraina, un caso da Azerbaigian, un caso da Stati Uniti e un caso da Londra». È quanto comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Emilia Romagna



Campania



Sicilia

Sono 57 i nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna riscontrati nelle ultime 24 ore, di cui 27 asintomatici e 21 casi di persone rientrate dall'estero. La maggior parte si concentra in tre province: Bologna (15), Modena (12) e Reggio Emilia (8). Effettuati oltre 6.300 tamponi e 1.255 test sierologici. I casi attivi sono a quota 1.866 (+39), di cui il 95% con sintomi lievi in isolamento a casa. Non si registrano nuovi decessi e i ricoveri calano. Secondo il bollettino quotidiano della Regione, i casi complessivi di Sars-Cov2 sono 30.314 da inizio epidemia. Quattro i pazienti in terapia intensiva mentre scende il numero di quelli ricoverati negli altri reparti Covid: 76 (-3).Sono 44 i casi positivi in Campania su 2235 tamponi esaminati: secondo quanto rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania 10 dei 44 provengono dall'estero (sono stati già inseriti nei 17 casi delle ultime 48 ore). Ad oggi il totale positivi è di 5.214 su un totale di 356.781 tamponi. Zero i decessi e 4 le persone guarite (il totale è pari a 4287).Trentasei casi in più di coronavirus in Sicilia rispetto a ieri, dei quali 21 sono immigrati sbarcati sulle coste dell'Isola. Un incremento che porta il numero complessivo degli attuali positivi a 631 con 3.681 contagiati dall'inizio dell'emergenza. Il dato emerge dal quotidiano report del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità. Resta stabile il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (6), mentre gli ospedalizzati passano dai 42 di ieri ai 46 di oggi e aumentano anche i guariti (nove in più rispetto a ieri). Su base provinciale l'incremento maggiore di contagi si registra nell'Agrigentino (20 casi), cinque i casi in più in entrambe le province di Palermo e Catania, tre nel Messinese, due nel Ragusano e uno in provincia di Caltanissetta.