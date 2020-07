Coronavirus, bollettino Italia: nuovi positivi in calo (169), ma più morti (13). Bene le terapie intensive

Sono 65 i positivi al Covid in terapia intensiva in Italia, in calo di 3 unità dopo due giorni di lieve aumento. Sono 30 in Lombardia, uno in meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono 768 (-8), quelli in isolamento domiciliare sono 12.324 (-11).

Turismo, per gli italiani Roma è la meta preferita: meglio di Londra e Parigi

I dati in Piemonte. L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 25.484 (+7 rispetto a ieri), 3076 (+2) Alessandria, 1513 (+4) Asti, 827 (+1) Biella, 2358 a Cuneo, 2298 a Novara, 13.227 a Torino, 1075 a Vercelli, 947 nel Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 163 provenienti da altre regioni. Altri 855 sono 'in via di guarigionè, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo.