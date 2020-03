Coronavirus, influenza stagionale: 100.000 contagi in meno in sette giorni

Con l'emergenza coronavirus, è passata in secondo piano. Eppure continuano a diminuire i contagi di influenza stagionale. Sono stati 453.000 i casi stimati nella settimana dal 24 febbraio al primo marzo 2020, ovvero circa 100.000 in meno rispetto alla settimana precedente, quando erano stati circa 557.000. Mentre il totale di italiani colpiti da inizio stagione arriva a quota 6.623.000. È quanto emerge dal bollettino di sorveglianza delle sindromi influenzali Influnet, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss).

In Italia l'incidenza totale è all'interno della soglia di intensità bassa pari a 7,5 casi per mille assistiti ma tra i bambini al di sotto dei cinque anni, i più colpiti, raggiunge i 20,5 casi per mille assistiti. Da ottobre a oggi si contano anche 169 casi gravi, ricoverati in terapia intensiva trovati positivi al virus influenzale, di cui 35 deceduti. In oltre l'80% dei casi era presente almeno una condizione di rischio preesistente, come diabete, tumori, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche, obesità.

