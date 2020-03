Coronavirus, immigrati non si ammalano perché vaccinati contro la Tbc? Burioni: «E' l'ultima bufala»

Coronavirus perché sono stati vaccinati contro la tubercolosi e gli italiani no? La cosa circola da giorni, con insistenza, sui social e nelle catene di messaggi che girano su Whatsapp e quant'altro. Ennesima fake sul tema coronavirus? La risposta la fornisce il prof. Roberto Burioni accademico e virologo su Twitter: ROMA - Gli immigrati non si ammalano diperché sono stati vaccinati contro la tubercolosi e gli italiani no? La cosa circola da giorni, con insistenza, sui social e nelle catene di messaggi che girano su Whatsapp e quant'altro. Ennesima fake sul tema coronavirus? La risposta la fornisce il prof.accademico e virologo su

L'ultima delle bufale è che il Coronavirus non colpisce gli extracomunitari. Chi è dotato di sprezzo del pericolo, può venire dove mi trovo in questo preciso momento, al San Raffaele di Milano, per controllare che non è assolutamente vero

. A raccogliere e rilanciare il tweet di Burioni l'Aduc, associazione di tutela dei consumatori, in una nota sulle bufale relative al coronavirus.

