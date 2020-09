Coronavirus, Ilaria Capua: «La mascherina? E' come il nuovo profilattico»

E' stato condiviso parecchie volte l'intervento della professoressa Ilaria Caputa a "DiMartedì": «La mascherina va vista come il nuovo profilattico». L'intervento della scienziata durante la trasmissione andata in onda su La7 spiega con una similitudine l'importanza di questo dispositivo sanitario nella lotta al Coronavirus: «CoronavirusSiamo nel mezzo di un'emergenza pandemica e come fu ai tempi dell'Hiv la pandemia è stata fermata con il cambiamento dei comportamenti»

Ultimo aggiornamento: 17:22

