Ultimo aggiornamento: 11:12

Avere un certo gruppo sanguigno può proteggere dal nuovo. Questi sono i risultati preliminari di un nuovo studio. I ricercatori della società di test geneticihanno scoperto che le persone con sangue di tipo 0 avevano una probabilità fino al 18% in meno di risultare positivi al Covid-19. Inoltre, coloro che avevano il gruppo sanguigno 0 ed erano stati esposti, avevano fino al 26% in meno di probabilità di contrarre il coronavirus.Il team afferma che questo indica un legame tra i geni che hanno determinato il gruppo sanguigno e il virus. Il nuovo studio ha scoperto che le persone con sangue di tipo 0 avevano tra il 9% e il 18% di probabilità in meno rispetto a quelle con altri gruppi sanguigni di essere positive al coronavirusPer lo studio, il team ha reclutato più di 750.000 partecipanti, di cui 10.000 che hanno riferito di avere COVID-19.Circa l'1,3 per cento dei partecipanti alla ricerca su 23andMe con sangue di tipo 0 è risultato positivo per COVID-19.In confronto, l'1,4 per cento di quelli con sangue di tipo A e l'1,5 per cento delle persone con sangue di tipo B o di tipo AB hanno confermato il virus.Le persone con sangue di tipo 0 che erano state esposte al virus, come gli operatori sanitari in prima linea, avevano tra il 13 e il 26 percento in meno di probabilità di risultare positivi. Tra quelli esposti, il 3,2% con sangue di tipo 0 è risultato positivo rispetto al 3,9% delle persone con sangue di tipo A, il 4% con sangue di tipo B e il 4,1% con sangue di tipo AB.I risultati , che devono ancora essere sottoposti a peer review o pubblicati su una rivista medica, sono stati mantenuti adeguati per fattori quali età, sesso, indice di massa corporea e condizioni di salute sottostanti. I ricercatori hanno identificato una variante del gene ABO, responsabile di diversi gruppi sanguigni, che era associata a un rischio inferiore.«Lo studio e il reclutamento sono in corso, con la speranza che possiamo utilizzare la nostra piattaforma di ricerca per comprendere meglio le differenze nel modo in cui le persone rispondono al virus», si legge in una dichiarazione sul blog di 23andMe. «In definitiva, speriamo di pubblicare i nostri risultati di ricerca al fine di fornire maggiori informazioni su COVID-19 per la comunità scientifica».Ma questo non è l'unico studio che ha riscontrato che alcuni gruppi sanguigni offrono di benefici protettivi, spiega il Dailymail. Una ricerca di marzo pubblicata dalla Cina ha scoperto che le persone nel gruppo sanguigno A avevano un rischio maggiore di contrarre COVID-19 rispetto alle persone nei gruppi sanguigni non A. Comparativamente, quelli nel gruppo sanguigno 0 avevano un rischio inferiore di contrarre l'infezione rispetto alle persone nei gruppi sanguigni non 0. Conclusioni simili di un gruppo di ricercatori italiani e spagnoli che ha riscontrato un rischio più elevato di malattia tra le persone A-positive e un effetto protettivo per le persone con gruppo sanguigno 0.Un altro , del Columbia University Irving Medical Center di New York City, ha scoperto che le persone con sangue A-positivo e A-negativo avevano il 33% in più di probabilità di essere positive rispetto ad altri gruppi sanguigni. Nel frattempo, entrambi i gruppi sanguigni 0-negativi e 0-positivi avevano meno probabilità di ammalarsi di coronavirus rispetto ad altri gruppi sanguigni.