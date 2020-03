È risultato positivo al Covid-19 un marinaio americano a bordo della Uss Mount Whitney, la nave ammiraglia della Sesta flotta navale Usa ormeggiata a Gaeta, 80 km a sud di Latina. Lo ha riferito la stessa unità navale con un post sulla pagina Facebook: «We received notification today that a Sailor, who was in the process of checking aboard, has tested positive for COVID-19». In sostanza nel corso dei controlli per salire a bordo uno dei marinai è risultato positivo al Coronavirus. «Il marinaio...

Ultimo aggiornamento: 13:56

