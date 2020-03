«Non è obbligatorio, ma è consigliabile uscire di casa con l'autocertificazione, ovviamente per gli spostamenti consentiti». L'indicazione arriva dalla comandante della Polizia locale di Terni, Gioconda Sassi. Autocertificazioni che, è bene precisare, non sono lasciapassare per girovagare in città senza meta. Lo sanno bene i due ternani che sono stati multati dai vigili urbani perché stavano facendo attività sportiva troppo lontano da casa. Gli agenti si sono serviti di Google Maps... Ultimo aggiornamento: 09:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA