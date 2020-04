Il covid-19 sopravvive a lungo sulle superfici, anche per ore. Da questo presupposto sono iniziate le raccomandazioni sull'uso dei guanti e sull'importanza di lavarsi spesso le mani. Il virus della Sars, come riportato in uno studio del 2010 dell'American Society for Microbiology sopravviveva a bassa umidità e con temperature inferiori a 4 gradi C°. Ma allora, quando si acquista un prodotto in un supermercato frequentato ogni giorno da tante persone, si potrebbe portare in casa una mela o una busta del pane contaminate? Fabrizio Pregliasco direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano e virologo dell'università Statale di Milano, acquistare cibo per poi sistemarlo in frigorifero o nella dispensa, comporta dei rischi?

«Direi di no. Non ci sono rischi maggiori rispetto ad altre situazioni. La regola resta sempre la stessa: lavarsi le mani e non portarle mai alla bocca».

«Semplicemente direi di dare importanza all'igiene, come sempre, e di seguire le regole del buon senso perché altrimenti, a dover disinfettare le buste della spesa, non si vive più».«Il virus può anche sopravvivere, nelle 4 ore, ma perde velocemente la sua carica vitale».«Puliamo, laviamola normalmente. Può bastare».

Un frutto da mettere in frigorifero?

«Possiamo lavare frutta e verdura fresche con attenzione, con il bicarbonato o come siamo abituati. Poi se l'intenzione è quella di porre gli alimenti in frigo, il discorso cambia».

Cioè?

«Il freddo blocca la replicazione del virus che poi, a un certo punto, si distrugge».

E il caldo del forno?

«Il caldo distrugge il virus ma non è necessario arrivare alle alte temperature del forno: bastano 60 gradi per farlo morire».

Quindi niente disinfettante in cucina?

«No, la pulizia deve essere fatta a dovere, con attenzione. Ma non possiamo disinfettare tutto».

