Coronavirus, foto choc dell'ospedale San Martino: «State a casa se non volete ridurvi così»

«Volete trovarvi nelle condizioni di questa paziente?? No?! E allora statevene a casa. Perché diversamente l'unica corsa che farete sarà verso il reparto di rianimazione». È la frase che accompagna la foto shock postata sul profilo Facebook ufficiale dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova che ritrae una paziente appena estubata insieme ai professionisti impegnati nel reparto di Rianimazione al 3° piano del Monoblocco. L'obiettivo, come sottolineano dalla Direzione sanitaria, è «rafforzare in maniera esplicita il concetto del rimanete a casa».

