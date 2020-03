Code al supermercato: spunta il sito che ti aggiorna sui tempi di attesa in tutta Italia

Ultimo aggiornamento: 22:12

. Uno dei temi più attuali di queste giornate di quarantena in casa per l'emergenzaè la fila al. L'ingresso dilazionato, le distanze di sicurezza da mantenere all'esterno e all'interno dei negozi. Uscire di casa e non sapere dopo quanto tempo rientrare. Per far fronte a questi disagi è arrivato un sito internet,, cheE sembra, senza opzioni particolari o necessità di registrarsi. Basta condividere la posizione dal proprio smartphone o dal pc e in pochi istanti avremo chiara la situazione dei nostri dintorni. E per cercare altrove, magari per aiutare un parente lontano poco avvezzo alla tecnologia, non serve altro che muoversi sulla mappa e cliccare su. Nelle due immagini che vi proponiamo vi è un esempio di Roma e Milano.. È lo slogan lanciato da questa iniziativa. «Vogliamo aiutarti a conoscere i tempi di attesa fuori dai supermercati prima di uscire di casa - si legge - Per farlo usiamo la tecnologia di DoveConviene, ma è grazie al contributo tuo e di chi come te si trova in coda che possiamo rendere le stime di attesa ogni giorno più accurate. Segnala e condividi: più siamo e meglio funzionerà. Il servizio è già attivo in tutta Italia».