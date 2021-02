Festa fra universitari, alle 3 di notte ecco i carabinieri: 8 studenti multati di 400 euro ciascuno

Una festa in casa organizzata da 8 studenti è stata interrotta dai carabinieri la scorsa notte in zona universitaria di Bologna. I militari sono intervenuti verso le 3 dopo alcune segnalazioni di rumori, musica e schiamazzi che provenivano da un appartamento, disturbando i residenti. La pattuglia si è trovata di fronte una 'festicciola' alla quale stavano partecipando otto studenti universitari (bolognesi e di Venezia, Piacenza e Avellino), età compresa tra i 22 e i 25 anni.

Per tutti è scattata la sanzione di 400 euro per l'inosservanza delle norme anti Covid.

Nel corso dei servizi svolti ieri dall'Arma per verificare il rispetto di queste norme, complessivamente sono state identificate 720 persone e controllati 536 veicoli e 127 esercizi pubblici. Una decina in tutto le persone sanzionate per aver violato l'obbligo di indossare la mascherina, il divieto di spostarsi tra le 22 e le 5 o il distanziamento sociale, come per il caso della festa.

