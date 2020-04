Coronavirus, festa sul pianerottolo a Pozzuoli: pregiudicati cantano, ballano e si abbracciano

Hanno ballato e cantato come se nulla fosse, ammassati tra le scale di una palazzina popolare di via Giorgio De Chirico, a Pozzuoli (Napoli), nei “600 alloggi” di Monterusciello. Uno spettacolo trash condotto da due pregiudicati della zona che hanno cantato davanti ad adulti e bambini, in tutto una quindicina, quasi tutti senza mascherine e senza misure di protezione individuale.

Tra le canzoni del repertorio musicale "o cavall e ritorno" di Mimmo Dany. La festa, andata in scena dopo il pranzo di Pasqua, è stata ripresa con i cellulari e i video sono stati postati in diretta Facebook dagli stessi protagonisti che hanno taggato nel post anche il sito Cronaca Flegrea. Fatti che arrivano a poche settimane di distanza dalla festa nel "rione marocchini" di via Napoli che portò a multe e sanzioni per quattro persone.

Ultimo aggiornamento: 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA