Fase 2, l'infettivologo Bassetti: «Governo ha osato poco, numeri in calo. Chiese? Rischi come al supermarket»

Coronavirus, la fase 2 annunciata dal premier Giuseppe Conte suscita reazioni in tutti i settori. Negativa la posizione di Confcommercio, ma critiche arrivano anche da alcuni scienziati. Tra questi Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova e componente della task force della Regione Liguria «Il governo ha osato poco rispetto ai numeri in riduzione. afferma all'adnkronos salute - mi aspettavo una ripartenza, si è voluta mantenere invece una cautela».

Bassetti: guardare cosa fanno gli altri. Bassetti prosegue: «Occorre guardare cosa fanno gli altri, io sono a Genova a pochi chilometri dalla Francia, a Nizza tra 15 giorni ripartono Non si possono chiudere gli occhi rispetto a quello che fanno gli altri Paesi. Forse Conte ha voluto permettere anche una certa indipendenza alle Regioni, e questo non è del tutto sbagliato, perché ci sono Regioni che stanno decisamente meglio rispetto ad altre che invece hanno numeri ancora non troppo buoni», conclude Bassetti.



Polemica sulle messe. «È il momento che la politica faccia un passo avanti. Il virus ha 4 mesi di vita, dove sta scritto che te lo prendi andando a messa? Io non sono d'accordo con gli esperti del Comitato tecnico scientifico che hanno deciso di non riaprire le chiese. Ci sono chiese enormi dove è possibile fare il distanziamento. Il rischio di essere contagiati durante una funzione è lo stesso se si va al supermercato». Lo ha evidenziato Matteo Bassetti.

