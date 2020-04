Covid, Conte: «Su fase 2 non possiamo fare di più, rischio concreto. Se contagi risalgono misure mirate»

Il governo non può fare di più sull'allentamento del lockdown da coronavirus. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Lodi, parlando del dpcm sulla fase 2. «Abbiamo fatto qualche passettino in avanti, per qualcuno non è sufficiente ma non possiamo fare di più - ha spiegato Conte - Sono il primo che vorrebbe allentare le misure però per adesso dobbiamo ancora procedere così», ha aggiunto.

Conte: rischio contagio di ritorno. «Il rischio di contag

io di ritorno o riesplosione dei focolai è molto concreto ed è la ragione che ci spinge ad adottare sì un allentamento delle misure ma con prudenza», ha aggiunto Conte. Conte chiede un

«atto d'amore alle banche» facendo appello al sistema bancario affinchè eroghi «liquidità alle imprese che hanno bisogno. Venite incontro a queste richieste».

Ipotesi nuove chiusure. «Abbiamo predisposto un congegno che ci permette di intervenire con un meccanismo di rubinetti: allentiamo qualche misura ma siamo pronti, attraverso un algoritmo matematico e il controllo dei dati. Ai presidenti di Regione ho chiesto un database continuamente aggiornato. Calcolando i dati e le capacità delle terapie intensive e di fronte alla prospettiva che possa risalire il contagio, possiamo intervenire in modo mirato e chiudere il rubinetto».

Conte e la stategia sull'app. La «strategia sanitaria» per la «fase 2» prevede «un approccio anche più scientifico sul tracciamento dei contatti» che avverrà attraverso l'ormai «famosa app». Applicazione che sarà su «base volontaria», perché «non possiamo obbligare nessuno a scaricarla».

Risposte a tutte le categorie sociali. C'è una «difficoltà nel rispondere a tutte le richieste, perché le sofferenze sono tali che è difficile, ma cercheremo di dare risposte a tutte le categorie sociali».



