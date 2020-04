Covid-19, Ricciardi: «Il virus al sole a 24° e con alta umidità scompare in due minuti»

Coronavirus, uno dei grandi temi dell'estate che è alle porte è la sopravvivenza del Covid-19 in condizioni di caldo. A fare un punto oggi è Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute. Il concetto base è che il contagio si indebolirà. «Attenzione perché il virus circolerà comunque lo stesso e dovremo continuare a rispettare le regole igieniche e sul distanziamento. Però potremo conviverci meglio».

Ricciardi cita una recente ricerca statunitense. «Uno studio presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido. Al chiuso, con 24° e 20% di umidità può resistere su una superficie per 18 ore, con 35° e un tasso di umidità dell'80% la sua permanenza non supera l'ora. Se poi si è al sole bastano 24° e lo stesso livello di umidità perché scompaia in due minuti. Così Ricciardi in un'intervista a "La Stampa". «Poi vedremo a giugno quando con il caldo umido il virus potrebbe attenuarsi».

«L'Italia e devo dire anche il Piemonte, pagano anni di disinvestimenti in sanità, in particolare dei servizi territoriali. Il ministro Speranza ha pronto un piano di rafforzamento del territorio. Ma dovremo fare tesoro di questa esperienza per rifondare il nostro Ssn, a cominciare - sottolinea - dai medici di famiglia e dai servizi territoriali che devono lavorare in raccordo con gli ospedali».

Come devono comportarsi gli italiani nelle loro uscite?

«I pilastri sono sempre quelli del distanziamento e dell'igiene personale oltre che - ricorda - ambientale. Se vado a trovare i parenti, soprattutto se anziani, devo evitare di toccarli e se non sono sicuro di mantenere sempre il metro di distanziamento meglio tirare su la mascherina chirurgica. Poi lavarsi le mani come si entra in casa. Ma niente assembramenti.In una stanza di 30 metri quadri più di quattro meglio non essere».

