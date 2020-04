Coronavirus, Valentina e Giorgia riescono a rientrare dalla Spagna: messe in quarantena in mansarda

Valentina e Giorgia riempiono le ultime due valige, le altre sono state già spedite in Italia da qualche giorno. L’atteso momento della partenza è arrivato, i biglietti sono prenotati sul volo Madrid-Roma della Neos Air che domani riporterà a casa le due studentesse abruzzesi rimaste bloccate a Jaen in Spagna dall’emergenza coronavirus.

Valentina Peluso, 25enne di Montesilvano e Giorgia Abate, 24 anni di Montorio al Vomano, iscritte alla Facoltà di Lingue straniere dell’Università di Modena, si trovano nella città andalusa dallo scorso settembre per il progetto Erasmus, esperienza finita anzitempo a causa della chiusura dell’ateneo per Coronavirus. Valentina finalmente sorride e racconta i preparativi: «Saremo in Italia domani alle 17,20, un volo organizzato dalla Farnesina, la cui disponibilità ci è stata comunicata dall’Ambasciata Italiana via e-mail. Siamo felici perché finalmente usciamo da questa angosciosa situazione, ma ci dispiace perché a Jean dovevamo rimanere fino a luglio, ci aspettavano lezioni ed esami ora spostati sul web».

Coronavirus, addio al dentista Tommaso Di Loreto, era allenatore e presidente di una squadra di calcio femminile

Lo scorso fine settimana intanto, le studentesse hanno superato brillantemente un test di inglese. Da Fiumicino, Valentina e Giorgia torneranno separate nelle rispettive città: «Per sicurezza dobbiamo viaggiare su auto diverse - spiega la Abate - mio padre mi accompagnerà a Montorio dove rimarrò in isolamento per 14 giorni in una mansarda, Giorgia tornerà a Montesilvano con sua sorella e trascorrerà la quarantena nell’appartamento del fratello a Silvi». A casa, entrambe esaudiranno lo stesso desiderio: «Mangiare italiano».



Ultimo aggiornamento: 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA