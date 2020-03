Coronavirus, mappa contagio: in Lombardia, Emilia e Piemonte è boom di nuovi casi

Coronavirus, la Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di Covid-19 in Italia. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 41.035, dei quali 4.440 sono guariti e 3.405 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 33.190. Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Marche e Toscana sono le regioni con più persone attualmente positive al virus. Questi i dati: Lombadia attualmente positivi 13.938, Emilia Romagna 4.506, Veneto 3.169, Piemonte 2.754, Marche 1.622 e Toscana 1.422.

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL 19 MARZO 2020

Sono complessivamente 33.190 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.480. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 41.035. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 13.938 i malati in Lombardia (1.672 in più di ieri), 4.506 in Emilia Romagna (+591), 3.169 in Veneto (+216), 2.754 in Piemonte (+567), 1.622 nelle Marche (+146), 1.422 in Toscana (+131), 883 In Liguria (+139) 741 nel Lazio (+91), 605 in Campania (+182), 522 in Friuli Venezia Giulia (+106), 491 in Trentino (+55), 421 in provincia di Bolzano (+55), 449 in Puglia (+87), 321 in Sicilia (+54), 366 in Abruzzo (+117), 328 in Umbria (+87), 38 in Molise (+17), 204 in Sardegna (+72), 209 in Valle d'Aosta (+47), 164 in Calabria (+38), 37 in Basilicata (+10). Quanto alle vittime, se ne registrano: 2.168 in Lombardia (+209), 531 in Emilia Romagna, (+73), 115 in Veneto (+21), 175 in Piemonte (+21), 115 nelle Marche (+23), 38 in Toscana (+16), 91 in Liguria (+18), 17 in Campania (+8), 38 Lazio (+6), 36 in Friuli Venezia Giulia (+5), 25 in Puglia (+6), 14 in provincia di Bolzano (+5), 4 in Sicilia (+1), 11 in Abruzzo (+4), 2 in Umbria (+0) 6 in Valle d'Aosta (+3), 12 in Trentino (+5), 3 in Calabria (+2), 2 in Sardegna (+0), 2 in Molise (+1). I tamponi complessivi sono 182.777, dei quali oltre 115mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

