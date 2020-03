Spinto dall’urgenza di intervenire in fretta, il testo del decreto con il quale il governo ha separato in due l’Italia uscito dalle riunioni notturne di Palazzo Chigi, ha subito generato più dubbi che certezze. I telefoni del governo sono diventati bollenti già all’alba di domenica otto marzo, con il testo del provvedimento non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dal ministero dello Sviluppo economico, a quello dei Trasporti, dalla Farnesina al ministero dell’Economia, sono piovute le richieste di...

Ultimo aggiornamento: 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA