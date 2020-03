ROMA Il premier Giuseppe Conte lo annuncia a tarda sera in una conferenza stampa che va in diretta anche sui social, con oltre mezz'ora di ritardo: l'Italia chiude. Una scelta difficile, maturata dopo un pressing che va avanti da giorni. Tutte le attività che non siano strettamente necessarie, cruciali, indispensabili per garantirci beni e servizi essenziali per la vita del Paese si interromperanno. Tutti gli esercizi commerciali e le fabbriche. Resteranno aperti solo i supermercati, le farmacie e le parafarmacie, le edicole e...

