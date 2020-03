Il farmaco normalmente usato per curare l’artrite reumatoide sperimentato sui casi di coronavirus a Napoli, gli anti virali per Hiv ed Ebola che hanno dato buoni risultati allo Spallanzani. E poi l’antimalarico a Marsiglia, il farmaco specifico su cui stanno lavorando Utrecht. A Bologna stanno provando i test per trovare i positivi direttamente a bordo dell’automobile del paziente, seguendo l’esempio coreano, al Campus Bio-Medico invece grazie all’intelligenza artificiale il sistema in 20 secondi esamina immagini...

Ultimo aggiornamento: 19:26

