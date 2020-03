Coronavirus, Aifa: i medici di famiglia potranno prescrivere farmaci anti-Aids contro il Covid-19

Coronavirus, l'Aifa dà il via libera ai medici di famiglia: potranno prescrivere farmaci anti-Aids contro il Covid-19. «A breve libereremo la possibilità per i medici di famiglia di prescrivere farmaci anti-Aids» per il trattamento del Covid-19. Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, a Radio Capital. Magrini ha inoltre sottolineato come per altri farmaci, come l'anti-malarico clorochina, ci siano invece «rischi» ed è «necessaria cautela rispetto ad un uso di massa».

Riferendosi quindi alle segnalazioni in merito alla carena di alcuni tipi di farmaci, Magrini ha affermato che «per alcuni farmaci fondamentali come gli anestetici ci stiamo lavorando perchè c'è stata una carenza anche distributiva. Carenti anche alcuni farmaci acquistati dai cittadini in via preventiva». «Non è invece vero - ha aggiunto - che ci sia stata una carenza ospedaliera di ossigeno e di insulina».



