Continua il trend positivo dei contagi da Coronavirus per l'Abruzzo e anche per il Pescarese, il territorio più colpito dall'epidemia, dove già da qualche giorno i casi sembrano aver subito un netto calo. Attualmente, stando all'ultimo bollettino della Regione, se ne registrano sette in più su un totale di 1.310 tamponi analizzati. Purtroppo a non arrestarsi sono i decessi, in particolare delle persone più anziane. Ieri, altri e quattro: tre uomini e una donna. Si tratta di Fedora Tortora di 83 anni, Giustino Di Ienno di 87 anni e Giorgio Petti di 94 anni, tutti residenti nel capoluogo adriatico, e poi Santino De Melis, 75enne di Manoppello.



La strage nelle strutture assistenziali e case di riposo, insomma, prosegue. Ma non solo anziani. Fra i casi di Covid riscontrati di recente nella Asl di Pescara anche una bambina di appena quattro mesi. La piccola è ora ricoverata nel reparto di Pediatria per una insufficienza respiratoria per fortuna non particolarmente severa che però ha reso necessario il ricorso all'ossigenoterapia. A marzo era risultata positiva e ricoverata, a causa di febbre e problemi respiratori, una bimba di cinque mesi di Spoltore. Ultimo aggiornamento: 09:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA