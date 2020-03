Coronavirus, il grafico che mostra l'impennata dei contagi. Calabria la regione con il minor numero di casi

Bollettini quotidiani che disegnano un grafico, impressionante, sull'aumento dei contagi da Covid-19. Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile il racconto quotidiano del Comitato Operativo, su tutto il territorio nazionale, ha portato a registrare nuovi numeri. «Il numero complessivo dei positivi oggi incrementa di 1326, siamo a 6387 pazienti positivi», così Angelo Borrelli analizzando i dati del coronavirus.

Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 3.372 i malati in Lombardia, 1.097 in Emilia-Romagna, 623 in Veneto, 355 in Piemonte, 265 nelle Marche, 165 in Toscana, 81 nel Lazio, 100 in Campania, 67 in Liguria, 53 in Friuli Venezia Giulia, 51 in Sicilia, 36 in Puglia, 26 in Umbria, 14 in Molise, 23 nella provincia di Trento, 17 in Abruzzo, 9 nella provincia di Bolzano, 9 in Valle d'Aosta, 11 in Sardegna, 9 in Calabria e 4 in Basilicata. Le vittime sono 267 in Lombardia (113 in più di ieri), 56 in Emilia Romagna (+8), 18 in Veneto (+5), 7 nelle Marche (+1), 5 in Piemonte, 6 in Liguria (+2), 3 in Puglia (+1), 3 nel Lazio (+2) e uno in Friuli Venezia Giulia. Complessivamente sono finora 7.375 i contagiati totali dal coronavirus, comprese le vittime e le persone guarite. Quanto ai tamponi, ne sono stati eseguiti 49.937, dei quali quasi 40mila in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Ultimo aggiornamento: 20:21

