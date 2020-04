Coronavirus, «I congiunti sono anche i fidanzati e affetti stabili». Lo precisa palazzo Chigi

Dopo le parole di Giuseppe Conte di ieri, adesso da una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio, a quanto si apprende, con «congiunti» si intendono «parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili». Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento.

Fase 2, proteste per il decreto di Conte. Presidente Umbria: «Imbavaglia le Regioni»

Intanto, il Pd presenterà giovedì in aula alla Camera un emendamento che avvia il percorso normativo per la celebrazione delle messe domenicali e dei riti delle altre religioni. Lo dice all'Ansa, Stefano Ceccanti, costituzionalista, già presidente della Fuci, e capogruppo del Pd in Commissione Affari costituzionali della Camera, nonché relatore nelle precedenti legislature alle Intese tra Stato e Confessioni religiose.

Coronavirus, «I congiunti sono anche i fidanzati». Lo precisa palazzo Chigi https://t.co/ltxmWved9y — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) April 27, 2020

