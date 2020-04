​Coronavirus, stop alla conferenza stampa quotidiana di Borrelli: sarà bisettimanale

La conferenza-stampa sul coronavirus, ogni giorno, non occorre più. Un buon segno, a conti fatti. Stop all'appuntamento quotidiano con la conferenza stampa della Protezione Civile, che non è mai mancata dallo scorso 22 di febbraio. «I dati sanitari ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere e tutto ciò ci rende consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini - ha detto Borrelli - Per questo abbiamo deciso di rimodulare le conferenze stampa: continueremo a garantire massima trasparenza su dati ogni giorno veicolandoli sul sito, mentre due volte a settimana terremo un punto stampa».

Ultimo aggiornamento: 19:21

