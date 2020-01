Coronavirus, caso sospetto a Pistoia: è una turista cinese. Italiani verso ponte aereo da Wuhan

Caso sospetto di coronavirus a Pistoia. Una turista cinese 53enne, originaria della provincia dell'Hubei, è ricoverata da ieri all'ospedale San Jacopo di Pistoia. A riferirlo, con una nota, è stata l'Alsl Toscana Centro. La donna, che viaggiava con una comitiva di una ventina di turisti cinesi a bordo di un pullman diretto a Lucca, è svenuta e accusava una sintomatologia simile all'influenza con lieve rialzo febbrile. «Precauzionalmente il mezzo su cui viaggiava la signora - riferisce l'Asl -si è fermato nell'area di servizio di Serravalle Pistoiese della A11 ed è stata chiamata la centrale operativa 118 Empoli-Pistoia che ha soccorso la paziente trasferendola nel pronto soccorso di Pistoia, dove i sanitari hanno subito attivato le procedure previste dal protocollo ministeriale per questi casi».

Esclusa per gli italiani bloccati in Cina l'idea di un «trasferimento via terra, che implica quarantene piuttosto complesse», la Farnesina «sta valutando insieme anche con altri soggetti tra cui l'istituto Spallanzani, il ministero della Sanità e il centro interforze l'idea di un trasferimento aereo», che comunque «sarà complesso». Lo ha detto il capo dell'Unità di Crisi Stefano Verrecchia, a Unomattina. «Siamo sempre in contatto con i connazionali - ha detto - che sono circa una settantina in buone condizioni di salute». Coronavirus, creato uno spray che protegge dal virus Nel frattempo, è stato infatti deciso di isolare l'area di servizio. Sul posto il 118 e la polizia stradale, che ha fatto uscire tutti tranne i lavoratori. L'area di servizio è stata poi riaperta. Gli altri viaggiatori (una ventina) hanno ripreso il loro viaggio verso Lucca. Ma anche per loro ci saranno degli accertamenti. La paziente, spiega sempre la Asl, si trova ricoverata nel reparto di malattie infettive dello stesso presidio ospedaliero di Pistoia: sono in corso gli accertamenti e le terapie del caso ed in questo momento è in corso anche l'indagine epidemiologica per capire se la donna, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, era già presente in Italia: in caso affermativo i sanitari procederanno ad effettuare gli esami indicati dal Ministero inviando i campioni biologici all'Istituto Superiore di Santità.

Giappone. Il Giappone conferma il primo caso di contagio da coronavirus avvenuto sul suo territorio nazionale. Il ministro della Sanità, Katsunobu Kato, ha spiegato che il paziente è un uomo di circa 60 anni, autista di autobus che ha portato due comitive di turisti provenienti da Wuhan, la città cinese epicentro del virus, all'inizio di gennaio. Il ministro ha poi reso noto che un altro uomo, di circa 40 anni, originario di Wuhan ha contratto l'infezione, portando così a sei il numero dei casi in Giappone.

Germania. Il paziente tedesco colpito dal coronavirus sarebbe stato contagiato da una persona che non presentava sintomi della malattia. Lo ha spiegato il direttore della Taskforce di Infeziologia, Martin Hoch, a Monaco, in conferenza stampa. «Questo è un elemento nuovo, che non conoscevamo», ha affermato, anche se la stessa cosa si era verificata in uno dei primi casi individuati fuori dalla Cina, in Vietnam. Nel corso dell'incontro con i giornalisti, Hoch ha spiegato che la trasmissione del virus, da quanto risulta, può avvenire anche in un contatto fra due persone che parlano, in un confronto faccia a faccia, per una quindicina di minuti. La donna che ha veicolato il virus proveniva dalla Cina, stava apparentemente bene e ha partecipato a un gruppo di lavoro insieme al contagiato. Solo al rientro nel suo Paese, ha avvertito i sintomi del virus.

La diffusione. Il coronavirus ha un tasso diffusione simile alla Sars. Ogni persona contagiata dal virus 2019-nCov può infettarne in media altre 2,6, con un tasso che varia da 1,5 a 3,5: le stime sono dei ricercatori dell'Imperial College di Londra, che collaborano con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Ciò rende il suo tasso di diffusione confrontabile a quello della Sars e della pandemia influenzale del 2009. Lo segnala la rivista Nature sul suo sito.

Lo sciopero. Intanto medici ed infermieri ad Hong Kong si apprestano ad incrociare le braccia domani per contestare il modo in cui le autorità locali stanno gestendo la crisi sanitaria esplosa con la diffusione del coronavirus di Wuhan. A confermarlo al Guardian sono fonti interne al movimento di protesta di Hong Kong, secondo cui in particolare si contestano la scelta di lasciare aperto il confine con la Cina, la mancata di distribuzione di un numero sufficiente di mascherine protettive e l'autorizzazione concessa a gente proveniente dal territorio cinese ad entrare per sottoporsi a controlli medici a titolo gratuito.

Un spray contro il contagio. Il Centro clinico di salute pubblica di Shanghai ha sviluppato uno spray antivirale contro il coronavirus, che può essere spruzzato in gola come scudo per proteggersi dal virus. »Ancora non si sa molto della sua efficacia ed è tutto da valutare, ma se fosse confermata l'efficacia da studi potrebbe aiutare a diminuire la contagiosità proteggendo la popolazione dal virus«, commenta all'Adnkronos Salute Gianni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell'Istituto superiore di Sanità (Iss).

