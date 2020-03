Coronavirus Italia, 12.462 casi di positività e 827 morti, 1.045 guariti

L'ultimo bollettino della protezione civile sul Coronavirus in Italia segna un +2.076 casi rispetto a ieri: in totale sono 12.462 i positivi. Le vittime sono complessivamente 827: 196 in più di ieri. I guariti sono 1.045, 41 nelle ultime 24 ore. I dati sono stati forniti dal commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. I malati in terapia intensiva sono 1.028, 151 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 5.838 e 3.724 sono quelli in isolamento domiciliare.

«Avevamo detto che i dati della Lombardia erano parziali e oggi abbiamo numeri che fanno sì che i dati possano apparire come un numero elevato, ma in realtà la crescita odierna è nel trend dei giorni scorsi», ha spiegato Borrelli in conferenza stampa sottolineando che sono circa 600 i malati di cui ieri non erano disponibili i dati.

È la provincia di Bergamo la più colpita da contagi di coronavirus: «Nella provincia di Bergamo ci sono la maggioranza di casi», ha detto l'assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera. Anche in provincia di Brescia «il numero dei contagi è cresciuto tantissimo», con un incremento di 561 positivi da ieri a oggi. A Cremona i casi positivi sono 1061, a Como «ancora trascurabili con 77 casi», così come a Lecco sono 113, mentre a Lodi «c'è una crescita abbastanza contenuta». In particolare a Codogno, dove ieri sembrava che si fosse arrivati a contagi zero, invece «ci sono pochi casi, 10 da ieri a oggi, un numero estremamente ridotto»

Intanto l'Oms ha proclamato la pandemia: «Abbiamo valutato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica», ha annunciato il capo dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing da Ginevra sull'epidemia di coronavirus.





Ultimo aggiornamento: 18:26

