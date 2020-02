Coronavirus Roma, positivi anche marito e la figlia di 10 anni della donna di Fiumicino

Sono tre in totale i positivi al Coronavirus a Fiumicino. La conferma arriva dai test dello Spallanzani. Oltre alla donna di 38 anni che aveva viaggiato in provincia di Bergamo, sono risultati contagiati anche la figlia di 10 anni e il marito. Lo ha annunciato il bollettino ufficiale dello Spallanzani letto dal direttore sanitario Francesco Vaia. «La task force regionale sta indagando suo contatti della donna», ha detto Vaia.

«Non è un focolaio, è un dato che deriva dall'esterno, nulla di significativo o preoccupante, da qui il mio appello alla responsabilità comune rispetto a una vicenda molto delicata, che suscita malessere e dubbi. Però dobbiamo evitare qualsiasi reazione scomposta o irrazionale che non c'entra nulla con i protocolli. Seguirò direttamente i protocolli di carattere internazionale e quelli sanitari: ci sono percorsi consolidati. Stiamo parlando dello Spallanzani», ha detto il sindaco di Fiumicino Esterino Montino, in streaming dal Comune.



«Quasi sicuramente la prima decisione è presa: chiudere fino al 9 marzo la scuola, la Colombo, ma anche il corpo che è tutt'uno in termini di servizi. La mensa, la palestra e la piscina sono corpo unico. Proprio per questo, faremo un intervento: ci sarà una mia ordinanza, chiuderemo la scuola fino al 9». Così il sindaco di Fiumino Esterino Montino in streaming dal Comune. «A fianco alla scuola c'è anche la materna - ha spiegato - È solo vicino agli altri edifici, si ritiene che può rimanere aperta, con una osservazione speciale che l'Asl continuerà a fare e noi siamo a disposizione. Riguardo alla seconda scuola, quella che frequentava il bambino, quella di via Coni Zugna, a decisione è ancora sospesa. Tra un'ora un'ora e mezza la prenderemo, dopo aver ricostruito non tanto gli spostamenti del bambino, che è negativo, ma quello dei genitori, per capire se hanno una correlazione. Si deciderà se tenerla aperta o chiuderla fino al 9. Ora si vedrà che procedure seguire con la Asl rispetto alla classe che frequentava la bambina. Capire quale sarà il percorso di attenzione rispetto ai bambini che hanno avuto una relazione con la famiglia».

Scattano le misure di prevenzione nel comune tirrenico alle porte di Roma, dopo il contagio di una donna di 38 anni residente all'Isola Sacra. La scuola di via Rodano frequentata dalla figlia della donna, contagiata anche lei, resterà chiusa fino al prossimo 9 marzo. A deciderlo, il sindaco di Fiumicino che ha reso noto il provvedimento nel corso di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina in aula consiliare.

«Saranno chiuse sia le elementari che le medie dell'Istituto Cristoforo Colombo - ha detto il primo cittadino - compresa la piscina comunale. Per la scuola di via Coni Zugna frequentata invece dal figlio più piccolo della donna si deciderà nelle prossime ore».

«Non c'è un caso di "focolaio" a Fiumicino - ha aggiunto l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato - nelle prossime ore verrà completato il quadro dei contatti "stretti". C'è una task force di tecnici che sta lavorando nella ricostruzione dei contatti, a seguito dei quali potranno seguire provvedimenti. Verranno attivate delle procedure di "sorveglianza attiva" a domicilio per chi è entrato in contatto soprattutto con la bambina».