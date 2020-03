Coronavirus, il programma delle "canzoni al balcone": da "Volare" a "Ciao mamma"

Pronti a cantare? Ecco il programma settimanale delle canzoni da urlare a squarciagola dal nostro balcone di casa per spezzare l'isolamento e dare un po' di allegria alle nostre città. Il programma è quello dei flashmob di Roma, ma di solito la Capitale detta legge. Così oggi alle 18 tutti Nel blu dipinto di blu con Volare di Modugno, domani Tanto pe canta’ i Manfredi.

Mercoledì 18 marzo s'intonerà "Felicità" di Albano e Romina. Per la festa di San Giuseppe forse ci saranno dei cambiamenti da città a città ma per Roma è prevista "Ma che ce frega" ovvero la società dei Magnaccioni seguendo magari le note dell'indimenticato Lando Fiorini. Venerdì si torna a canzoni più moderne e italiane con "Strada facendo" di Claudio Baglioni, sperando di trovare presto un gancio in mezzo al cielo Sabato 21 marzo appuntamento tricolore con "L’Italiano" di Toto Cotugno e domenica ci si scatenerà con "Ciao Mamma" di Jovanotti perché anche in questo modo "guarda come mi diverto".



