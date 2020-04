Nuova iniziativa "musicale" per l'infermiere di Latina Christian Manzi che questa volta, insieme ad altri colleghi di tutta Italia, ha realizzato un brano e un video sull'emergenza Coronavirus. In passato, sempre attraverso la pagina Facebook Cse formazione, Manzi si era occupato dei "Ragazzi del 118" e della disostruzione delle vie pediatriche o del lavaggio delle mani, ma anche di flash mob di prevenzione cardiovascolare.

Infermiere spiega cantando la disostruzione delle vie aeree nei bambini

Messaggi semplici, affidati a chi quotidianamente è in prima linea negli ospedali. E' andata così anche stavolta: «Per quanto la vita ci metta di fronte a situazioni sempre più avverse, noi siamo sempre qui, pronti a combattere per il bene più notevole che abbiamo da difendere, la vita» - scrivono gli autori sulla pagina social

Il nuovo progetto musicale è stati ideato da LauroNotari che lavora a Reggio Emilia e creato da Cristina Bortolotti, Mirco Dalporto, Christian Manzi - che lavora al Sant'Eugenio di Roma - e molti Infermieri di tutta Italia. «Nasce per sensibilizzare tutta la popolazione a rispettare le raccomandazioni ministeriali e ringraziare tutti i colleghi infermieri, medici e operatori sanitari per il grande lavoro che stanno svolgendo - dice Manzi - ci siamo sentiti con altri colleghi, scambiato esperienze, chiesto come stessero andando le cose e abbiamo deciso di realizzare il video». Nelle immagini c'è anche la spiegazione in lingua dei segni.

Sono bastati quattro giorni, riprese e montaggi realizzati con il telefono cellulare, e il video è stato pubblicato.



Hanno collaborato alla realizzazione infermieri che lavorano in mezza Italia e che hanno fatto "rete" per ribadire l'importanza di restare a casa. Si tratta di Christian Manzi, Sara Cramerotti, Tania Cramerotti, Fratelli Cosentino, Emad Elmesery, Marcello Iannelli, Roberta Passeri, Claudia Pellegrino, Massimiliano Beneventi, Zena Vanacore, Lallo Cibelli, Elisabetta Sacchetti, Viglio Ferrari e Mr Will.