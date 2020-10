È stato cancellato l'obbligo di sottoporsi a tampone per coloro che entrano in Italia provenienti dalla Croazia. La misura di sicurezza è abolita a partire da oggi, ed è estesa anche ai cittadini che entrano in Italia provenienti da Malta e dalla Grecia. Fino a ieri vigeva l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico all'ingresso in Italia.

