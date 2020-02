Coronavirus in Campania, 13 casi. De Luca: «Scuole devono riaprire»

Il coronavirus è in quattro province della Campania. Attualmente sono 13 i casi conclamati di Coronavirus in Campania. Lo ha detto in conferenza stampa il governatore Vincenzo De Luca. «Non sono ancora certificati ma sono 13» ha aggiunto. Nel dettaglio nove a Napoli, due a Caserta, uno a Vallo della Lucania (Salerno), uno nel Beneventano. Dei 13 casi risultati positivi al Coronavirus in Campania, «tre sono ricoverati in ospedale ma in buone condizione, il resto sono a casa», ha sottolineato De Luca. «Nei giorni scorsi c'è stata anche una preoccupazione sulle maschere chirurgiche, problema risolto parlando con il capo della Protezione Civile - ha spiegato - Domani ne arriveranno 300mila. Così come siamo a lavoro per individuare i posti letto riservabili in caso di aumento del problema». Ribadisce che non in Campania «non abbiamo focolai ma casi tutti individuati».

«Procederemo alla denuncia delle persone che non rispondono all'obbligo di responsabilità e a comportamenti corretti». Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, facendo il punto sull'emergenza di coronavirus in conferenza stampa trasmessa su Facebook.

«Mai come in questo caso è emersa l'assoluta necessità di una funzione regionale. Sento cose cervellotiche in momento sbagliato. Dobbiamo essere un Paese, è evidente che non possiamo andare a ruota libera ma non è possibile un atteggiamento unitario». Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della conferenza stampa indetta per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. «Provate a immaginare con burocrazie centrali cosa sarebbe accaduto. Evitiamo di dire cose propagandistiche - ha aggiunto - Il ministro Speranza cercherà di costruire delle iniziative e direttive aderenti alla specificità, territorio per territorio. Noi siamo favorevoli ad avere linea unitaria e di coerenze generale sapendo che la coerenza non significa stupidità burocratica».

«È stata emessa una ordinanza con scadenza primo marzo: tutte le attività pubbliche possono e devono essere e riprese, tranne se arrivano indicazioni diverse in queste ore dal governo». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca in conferenza stampa. Per De Luca se «tieni aperti i tribunali, consenti partite aperte al pubblico diventa ridicolo chiudere le scuole: un conto sono zone in quarantena, altro un'area come la nostra. Non possiamo tenere le scuole chiuse per mesi senza motivazioni vincolanti».



