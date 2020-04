Coronavirus, De Luca: «In Campania quarantena per chi arriva da regioni a rischio e treni ridotti»

In Campania «dovrà andare in quarantena chi arriva da regioni dove c'è un livello altissimo di contagio», e ci saranno «riduzione del numero dei treni provenienti da quei territori con controlli rigorosi alle stazioni ferroviarie». Lo sottolinea il governatore Vincenzo De Luca, che ieri aveva annunciato di essere pronto a 'chiuderè la Campania nel caso di fughe in avanti di altre regioni in tema di riaperture. «La posizione della Campania è estremamente chiara. L'apertura totale di una regione deve essere decisa a livello centrale sulla base di decisioni scientifiche, ed è una decisione che coinvolge tutto il resto del Paese», ricorda De Luca.

Ultimo aggiornamento: 14:12

