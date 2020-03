Coronavirus, il Viminale: «Sì alla passeggiata genitore-figlio vicino casa, no al jogging»

Coronavirus, una nuova nuova circolare inviata dal Viminale ai prefetti fa«chiarimenti» sui divieti di assembramento e spostamenti. «È da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione». E «l'attività motoria generalmente consentita», precisa il testo, «non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging)». Possibile invece camminare «in prossimità della propria abitazione».

Coronavirus Lombardia, morti ancora in calo: +381. Negativo saldo accessi terapia intensiva



Camminata, esercitare il diritto al sole

«Esercitare il diritto al sole e alla primavera». Così Roberto Bernabei del Comitato tecnico scientifico (Cts) in conferenza stampa alla Protezione civile, rispondendo a una domanda, ha definito la nuova indicazione del ministero degli Interni che consente a un solo genitore di passeggiare con i figli, purché vicino casa.

